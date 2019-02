Mariborski kriminalisti med hišnimi preiskavami zaradi suma goljufije začasno pridržali dve osebi

Maribor, 22. februarja - Mariborski kriminalisti so danes opravili več hišnih preiskav, iskali so dokaze o storitvi več kaznivih dejanj goljufije in za nekaj časa dve osebi pridržali, so sporočili s PU Maribor. Podrobnosti niso pojasnili, po neuradnih podatkih časnika Večer pa policija preiskuje medicinsko sestro, ki naj bi v imenu zdravnikov izdajala recepte za zdravila.