Danes začetek spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije

Ljubljana, 23. februarja - Danes bodo spet zaživele slovenske nogometne prvoligaške zelenice. Najboljše volje spomladanski del čakajo vodilni Mariborčani, ki bodo v nadaljevanje sezone Prve lige Telekom Slovenije šli s praktično nespremenjeno postavo v primerjavo z jesenjo, v kateri so izbranci Darka Milaniča prevladovali in so tako na dobri poti za 15. naslov.