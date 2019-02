Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 22. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma obarvali zeleno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so optimizem na borzo prinesla spodbudna sporočila, da bi se lahko pogovori visokih predstavnikov ZDA in Kitajske v Washingtonu končali z dokončnim premierjem trgovinske vojne med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma.