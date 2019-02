Ljubljanska borza: V ospredju delnice Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 22. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 505.330 evrov poslov, od tega največ z delnicami Zavarovalnice Triglav, in sicer za 177.000 evrov. Delnice zavarovalnice so pridobile 1,22 odstotka. Indeks SBI TOP je trgovanje sklenil 0,05 odstotka nad izhodiščem.