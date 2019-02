Eurofound izpostavil pozitivne učinke omejevanja podnebnih sprememb na zaposlovanje

Dublin, 23. februarja - Uspešen prehod na nizkoogljično gospodarstvo v EU v skladu s pariškim podnebnim sporazumom bi do leta 2030 prinesel 1,1-odstotno povečanje BDP in 0,5-odstotno povečanje zaposlenosti, kaže raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound). Slovenski BDP bi se povečal rahlo nad povprečjem EU.