Kardinal v Vatikanu pozval h globalnem priznanju zlorab v Cerkvi

Vatikan, 22. februarja - Katoliška cerkev je po oceni indijskega kardinala Oswalda Graciasa delovala pomanjkljivo glede množičnih zlorab mladoletnikov. Ob tem je danes v Vatikanu spomnil, da je to globalen problem Cerkve in da nihče ne sme sam pri sebi reči, da se to njega ne tiče, poročajo tuje tiskovne agencije.