V tržiškem domu starejših začeli s peticijo za dostojanstveno staranje

Tržič, 23. februarja - Dom Petra Uzarja Tržič je v imenu svojega stanovalca Draga Isteniča v javnost posredoval peticijo, ki opozarja na probleme dviga oskrbnin in pomanjkanja kadra na področju oskrbe in nege ter poziva ministrstvo k ukrepanju. Podpise stanovalcev, svojcev, upokojencev in zaposlenih pod peticijo bodo zbirali približno mesec in pol.