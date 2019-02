Mariborski policisti prijeli drznega tatu

Maribor, 22. februarja - Mariborski policisti so odvzeli prostost 30-letnemu moškemu iz Maribora, ki ga utemeljeno sumijo petih kaznivih dejanj, med drugim vloma, drzne tatvine, dveh tatvin in predrzne vožnje na območju Maribora in okolice. Po zaključku preiskave so ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.