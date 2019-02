Več kot polovica spletnih trgovin v EU ne spoštuje zakonodaje

Bruselj, 22. februarja - Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so pregledali 560 spletišč za elektronsko trgovanje, ki ponujajo različne vrste blaga, storitev in digitalnih vsebin. Na približno 60 odstotkih spletišč so ugotovili nespoštovanje pravil EU o varstvu potrošnikov, zlasti glede tega, kako so predstavljene cene in posebne ponudbe.