V Krškem sprostili promet na novem savskem mostu

Krško, 22. februarja - V Žadovinku pri Krškem so danes ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, krški župan Miran Stanko in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko odprli novi savski most, ki so ga zgradili kot del južne mestne obvoznice. Gradnja mostu, tamkajšnjega priključka in krožišča je stala 5,5 milijona evrov.