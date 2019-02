Milanskega trienala se udeležujejo študenti in predavatelji ALUO

Milano, 25. februarja - V Milanu se 27. februarja začenja ena najpomembnejših mednarodnih prireditev s področja oblikovanja in arhitekture, Triennale di Milano. Z Univerze v Ljubljani so sporočili, da bodo na 22. izdaji trienala z vodilom Broken Nature: Design Takes on Human Survival razstavljali tudi študenti in predavatelji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.