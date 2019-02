Na hrvaških mejah zastoji zaradi težav z računalniki

Zagreb, 22. februarja - Na večini mejnih prehodov med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino so danes po 10. uri ustavili cestni promet zaradi težav z računalniškim sistemom hrvaškega notranjega ministrstva, poročajo mediji. Kot so dodali, so se na nekaterih mejnih prehodih z BiH oblikovale dolge kolone vozil.