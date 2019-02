Na dveh tekmovanjih otroci pokazali računalniške spretnosti

Ljubljana, 23. februarja - V Škofji Loki sta se ta teden končali tekmovanji za šole s prilagojenim programom, ki jih je v okviru Festivala inovativnih tehnologij pripravila Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Kot so sporočili iz zveze, sta največ znanja in spretnosti pokazala Jan Lamberšek z Osnovne šole Roje Domžale in Jan Rotar iz Centra Janeza Levca Ljubljana.