Mahnič: Posel makete za drugi tir šolski primer korupcije

Ljubljana, 22. februarja - Posel makete za drugi železniški tir med Divačo in Koprom je po oceni poslanca največje opozicijske stranke SDS Žana Mahniča šolski primer korupcije. "Gre za modus operandi, ki kaže, kako so stranke, ki so tvorile prejšnjo vlado, prek denarja davkoplačevalcev financirale svoje predvolilne kampanje," je prepričan.