Odpoklic piškotov s kosmiči ter otroških kosmičev znamke Alnatura

Serijska oznaka otroških kosmičev je 4104420137882, rok uporabnosti do 11. oktobra in 2. novembra 2019, serijska oznaka piškotov s kosmiči (125g) je 4104420134607, rok uporabnosti pa do 4. septembra 2019.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo tudi na njihovo osebje v poslovalnicah ali jih kontaktirajo preko elektronske pošte info@mueller.si ter telefonske številke 01/51 39 300.