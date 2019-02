V Los Angelesu bodo podelili filmske nagrade oskar

Los Angeles, 24. februarja - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti nocoj v Los Angelesu v gledališču Dolby prireja 91. podelitev oskarjev. Za največja favorita s po desetimi nominacijami veljata filma Roma Alfonsa Cuarona in Najljubša Yorgosa Lanthimosa, v ospredju sta tudi filma Zvezda je rojena Bradleyja Cooperja in Mož iz ozadja Adama McKayja.