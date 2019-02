Kamp Menina prejemnik Zelenega ključa

Mozirje, 23. februarja - Kamp Menina je kot prvi v Sloveniji prejel certifikat Zeleni ključ. Kot je za STA povedal lastnik kampa Jure Kolenc, je njihova politika zelena in bi radi nadaljevali v to smer. Za pridobitev certifikata Zelenega ključa pa so se odločili, ker se zavedajo, kako pomembno je ohranjati naravo čisto in dobro skrbeti zanjo.