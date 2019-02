Mok se je odzval na potezo Indije

New Delhi, 22. februarja - Mednarodna strelska zveza (ISSF) je sporočila, da na bližnji tekmi svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem v indijskem New Delhiju v eni strelski disciplini ne bodo delili kvot za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020, ker je država gostiteljica na tem tekmovanju onemogočila nastop športnikom iz Pakistana.