Ob pojavu trihomonoze pozivi k previdnosti pri hranjenju ptic

Ljubljana, 22. februarja - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozarja na prvi letošnji primer trihomonoze pri zelencih, zato poziva k previdnosti pri hranjenju ptic. Ljudem, ki imajo krmilnice in napajalnike z vodo, svetujejo, da vodo redno in večkrat dnevno zamenjajo. Bolezen se sicer ne prenaša na ljudi.