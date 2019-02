Ob Blejskem jezeru že sedmi dobrodelni Ruthin tek

Bled, 22. februarja - Športno humanitarno društvo Vztrajaj - Never Give Up že sedmo leto organizira dobrodelni 48-urni Ruthin tek okoli Blejskega jezera, ki se bo začel danes popoldan in končal v nedeljo. Letošnja novost bo prvi Ruthin 8-urni nočni tek, ki bo potekal v noči s sobote na nedeljo in bo tekmovalne narave.