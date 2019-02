Cene nafte malenkost navzgor

Singapur, 22. februarja - Cene črnega zlata so si danes nekoliko opomogle, potem ko so v četrtek zabeležile večje padce. Četrtkovo pocenitev gre po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripisati predvsem rekordni proizvodnji nafte v ZDA. Po najnovejših podatkih so namreč v ZDA prejšnji teden proizvedli 12 milijonov sodov naftne dnevno, kar je več kot kdajkoli prej.