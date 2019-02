Koprsko SLS bo vodil Branko Čehovin

Koper, 22. februarja - Mestni odbor SLS Koper je dobil novo vodstvo. Na četrtkovem volilnem občnem zboru v Hrvatinih so za predsednika izbrali Branka Čehovina. V ožji ekipi bodo še podpredsednica Danjela Lazar, ki bo zadolžena predvsem za mlade in podeželje, Vesna Starman kot koordinator med občinskimi in regijskimi odbori ter Ivan Dekleva kot organizacijski vodja.