Newyorške borze po slabih poslovnih rezultatih končale v rdečem

New York, 21. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Na trgovanje so vplivali slabi gospodarski rezultati nekaterih podjetji, med njimi sta tudi Tesla in Nike. V Washingtonu pa se nadaljujejo pogajanja med ZDA in Kitajsko o trgovinskem sporazumu. Analitiki menijo, da rešitve ne bo do 1. marca, ko naj bi v ZDA začeli zaračunavati carine.