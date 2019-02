Madžarska vlada sprejela 300 beguncev iz Venezuele

Budimpešta, 21. februarja - Madžarska konservativna vlada premierja Viktorja Orbana je sprejela 300 beguncev iz Venezuele, je danes poročal portal Index.hu. Opozicija je že kritizirala to dejanje vlade, ki je bilo izvedeno v tajnosti in očitno že lani in očitno tudi ni bila organizirana iz Bruslja, kot je to trdil Orban, ampak iz Budimpešte.