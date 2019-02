Največ zbolelih za gripo in drugimi akutnimi okužbami dihal med predšolskimi otroci

Ljubljana, 21. februarja - Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v letošnji sezoni 2018/2019, ki ga izvaja NIJZ, je pokazalo, da je bilo v sedmem tednu od 11. do 17. februarja število bolnikov z akutnimi okužbami dihal enako kot v tednu prej, prišlo pa je do zmernega porasta gripi podobne bolezni. Največ zbolelih je med otroci v predšolskem obdobju.