Slovenija in Italija krepita sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja

Trst, 21. februarja - Deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije so danes v Trstu podpisali sporazum o čezmejnem sodelovanju. Gre za del projekta čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom, ki je sofinanciran v sklopu programa Interreg Italija-Slovenija.