Norveški dve zlati v Seefeldu, Slovenke le do četrtfinala

Seefeld, 21. februarja - Norveška je z dvema zlatima medaljama končala prvi dan svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Seefeldu. V sprinterskih tekaških preizkušnjah sta ju osvojila Maiken Caspersen Falla in Johannes Klaebo, Slovenke so prišle do četrtfinala, Slovenca pa sta izpadla v kvalifikacijah.