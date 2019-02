Umrl je pesnik, pisatelj in dramatik Miroslav Slana

Ljubljana, 21. februarja - V 70. letu starosti je umrl pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, esejist in satirik Miroslav Slana, je poročal Radio Slovenija. Napisal je več kot 20 knjig za odrasle in otroke in objavljal v skoraj vseh slovenskih revijah, posvečenih literarnim, filozofskim in družbenim vprašanjem.