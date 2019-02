Koprski občinski svet sprejel proračun za leto 2019

Koper, 21. februarja - Koprski občinski svet je na današnji pričakovano in brez glasu proti sprejel občinski proračun za leto 2019 ter tudi letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. Župan Aleš Bržan je poudaril, da gre za razvojno naravnan proračun in da so kljub že prevzetim obveznostim uspeli vanj uvrstiti tudi nekatere nove projekte.