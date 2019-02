Cerar in Hunt za zaščito statusa in pravic državljanov obeh strani po brexitu

Ljubljana, 21. februarja - Slovenija in Velika Britanija si prizadevata zaščititi status in pravice državljanov obeh strani po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, sta na novinarski konferenci po pogovorih v Ljubljani poudarila slovenski in britanski zunanji minister Miro Cerar in Jeremy Hunt. Oba sta tudi izrazila željo, da bi dosegli dogovor o brexitu.