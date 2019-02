Pri dveh Romunih na pomurski avtocesti izsledili ukradene stroje

Murska Sobota, 21. februarja - Policisti so v sredo zvečer na pomurski avtocesti ustavili dva Romuna v kombiniranem vozilu italijanskih registrskih številk, v katerem sta prevažala več kot 140 še zapakiranih strojev za obdelavo lesa. Kasneje so ugotovili, da so bili stroji ukradeni iz skladišča trgovine v Italiji.