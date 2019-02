Ljubljanska borza: Prva po prometu NLB

Ljubljana, 21. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,04 milijona evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami NLB. Te so pridobile 0,6 odstotka. Navzgor so šle vse najpomembnejše delnice, razen delnic Luke, Petrola in Uniorja. Indeks je pridobil 0,5 odstotka.