Slovenke izpadle že v četrtfinalu na SP v Seefeldu

Seefeld, 21. februarja - Vse štiri slovenske predstavnice so v sprintu v drsalnem koraku na 52. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v avstrijskem Seefeldu izpadle v četrtfinalu. V prvi končni odločitvi prvenstva se Katja Višnar, Eva Urevc in Alenka Čebašek in Anamarija Lampič niso prebile v polfinale in so ostale brez boja za odličja.