Polanc dirko po Omanu končal na šestem mestu

Maskat, 21. februarja - Slovenski kolesar ekipa UAE Emirates Jan Polanc je dirko po Omanu končal na šestem mestu. V zadnji, večinoma ravninski etapi, v kateri so se za etapno zmago udarili sprinterji, prva tri mesta so zasedli Italijani Giacomo Nizzolo (Dimension Data), Sonny Colbrelli in Davide Ballerini, je na cilj prišel v glavnini, tako kot njegovi konkurenti.