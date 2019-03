Formula 1 naj bi bila z novimi pravili bolj izenačena (tema)

pripravil Tomaž Bregar

Melbourne, 13. marca - Sezona formule 1, ki je pred vrati, naj bi bila po zagotovilih vodstva tekmovanja bolj izenačena in zanimiva kot nekaj zadnjih. Za to so skušali poskrbeti tudi s spremembami pravil, v zadnjem hipu še z uvedbo dodatne točke za najhitrejši krog. Vse to naj bi razširilo krog favoritov, ki bodo skušali ogroziti primat Lewisa Hamiltona.