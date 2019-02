V Vipavski dolini želijo več lokalno pridelane hrane

Ajdovščina, 23. februarja - V Vipavski dolini želijo narediti korak naprej pri lokalni samooskrbi in krepitvi zelene verige. Zato so pred dnevi pripravili prvo borzo lokalnih živil Vipavske doline, na kateri so pridelovalci predstavili lokalnim gostincem načrtovano letošnjo pridelavo. Zavedajo se, da povpraševanje posledično prinaša večjo proizvodnjo pridelkov.