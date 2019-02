Energetska sanacija javnih objektov v Celju dobro napreduje

Celje, 21. februarja - Energetske sanacije Celjskega doma, II. Osnovne šole (OŠ) Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in OŠ Hudinja, Vrtca Zarja in Vrtca Anice Černejeve dobro napredujejo. V osnovnih šolah in vrtcih so izvajalci v zadnjih dveh mesecih posodabljali ogrevalne sisteme, nameščali nove ventile in grelna telesa ter toplotne črpalke, so sporočili s celjske občine.