Papež: Svet pričakuje konkretne ukrepe proti pedofiliji

Vatikan, 21. februarja - V Vatikanu se je danes začel prvi cerkveni vrh proti spolnim zlorabam otrok. "Božje ljudstvo nas opazuje in od nas ne pričakuje preprostih in predvidljivih obsodb, temveč konkretne in učinkovite ukrepe," je uvodoma poudaril papež Frančišek, poročajo tuje tiskovne agencije.