Danes predstavitev projekta Ptičja hišica za strpno Ljubljano

Ljubljana, 21. februarja - Danes bodo v centru za kakovostno preživljanje prostega časa štirje študentje socialne pedagogike predstavili projekt Ptičja hišica za strpno Ljubljano. Na ogled bodo ptičje hišice, ki so jih soustvarjali otroci z Azilnega doma Vič in ljubljanskih osnovnih šol. Simbolno bodo postavili ptičjo hišico, vanjo nasuli hrano in tako pozvali k strpnosti.