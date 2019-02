V zdravstveni negi ministrstvu za zdravje očitajo mačehovski odnos

Ljubljana, 21. februarja - Predstavniki zdravstvene in babiške nege so na današnji okrogli mizi znova poudarili, da je stanje na njihovem področju vse slabše. Ministrstvu za zdravje na čelu z ministrom Samom Fakinom so očitali mačehovski odnos do njihovih opozoril, da zamuja s potrditvijo poklicnih aktivnosti in kompetenc, ki so temelj za določitev standardov in normativov.