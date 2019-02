Krimovke še vedno verjamejo v preboj v četrtfinale

Ljubljana, 21. februarja - Rokometašice Krima Mercatorja so po porazih proti norveškemu Vipersu, romunski Bukarešti in madžarskemu Ferencvarosu bržkone že zapravile vse možnosti za preboj v četrtfinale lige prvakinj, teoretične možnosti za to pa še vedno obstajajo. V tem primeru morajo slaviti na zadnjih treh tekmah v drugem delu, prvič že v soboto v Kristiansandu.