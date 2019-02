Trump in Kim bosta na drugem vrhu nadaljevala pogovore o denuklearizaciji

pripravil Jure Kos

Hanoj, 25. februarja - Oči svetovne javnosti bodo ta teden uprte v vietnamski Hanoj, kjer se bosta v sredo in četrtek sestala ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un. To bo njun drugi vrh, prvič sta se srečala junija lani v Singapurju, kar je bilo sploh prvo srečanje aktualnih voditeljev sprtih držav.