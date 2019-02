Policija zaradi množičnega pretepa v Murski Soboti ovadila dva mladoletnika

Murska Sobota, 21. februarja - Murskosoboški policisti so zaključili preiskavo medvrstniškega nasilja, ki se je zgodilo novembra lani. Do spora je prišlo med dvema skupinama mladoletnikov, ki sta se zapletli v množični pretep, v katerem sta bila lažje poškodovana dva dijaka. Policisti so podali kazensko ovadbo zoper dva mladoletnika, so sporočili s PU Murska Sobota.