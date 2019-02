Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja višje

Ljubljana, 21. februarja - Cene industrijskih proizvodov so se januarja na mesečni ravni zvišale za 0,3 odstotka, v primerjavi z januarjem lani pa za 1,1 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad. V primerjavi z decembrom so se izraziteje zvišale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov.