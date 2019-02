Opozorilo pred požari v naravnem okolju

Ljubljana, 21. februarja - Zaradi dlje časa trajajočega suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena je povečana možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Opozarjajo, da je potrebno pri kurjenju urediti kurišče in ogenj ves čas nadzorovati.