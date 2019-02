Evropske borze z izjemo londonske uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 21. februarja - Osrednji indeksi evropskih borz se v uvodnem delu trgovanja z izjemo londonske gibljejo v zelenem. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij optimistični glede razpleta trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, z manj optimizma pa jih navdaja bližajoči se brexit, ki bi se lahko zgodil brez dogovora med EU in Veliko Britanijo.