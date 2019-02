Tekmeci izraelskega premierja pred volitvami oblikovali zavezništvo

Jeruzalem, 21. februarja - Politični tekmeci vladajoče izraelske stranke premierja Benjamina Netanjahuja so danes sporočili, da so združili sile in bodo na splošnih volitvah 9. aprila nastopili s skupno listo. Po poročanju nemškega Deutsche Welle bi lahko povezovanje sredinskih strank ogrozilo pričakovano zmago Likuda in oblikovanje nove desne vlade.