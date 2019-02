Macron napovedal ukrepe za boj proti antisemitizmu na spletu

Pariz, 21. februarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo na letnem srečanju združenja judovskih organizacij v Franciji napovedal zakonodajo za boj proti sovražnemu govoru na spletu, vključno z antisemitizmom in rasizmom. To je napovedal, potem ko so v Franciji v zadnjem času zabeležili več antisemitskih incidentov.