Singapur, 21. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Vlagatelji so pozorni na potek trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, spodbudile pa so jih informacije, da je bila rast ameriških zalog nafte prejšnji teden manjša od napovedi analitikov, poročajo tuje tiskovne agencije.