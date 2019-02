Vrhovno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo za nekdanjega duhovnika iz Preske

Ljubljana, 21. februarja - Vrhovno sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo, s katero je ljubljansko višje sodišče na zaporno kazen štirih let zaradi spolne zlorabe otroka obsodilo duhovnika Franca Klopčiča. Ker je višje sodišče to storilo, ne da bi opravilo obravnavo, je kršilo t. i. načelo neposrednosti in kontradiktornosti, poročata Delo in Slovenske novice.